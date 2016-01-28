У США підготовлено законопроект про припинення закупівель російських ракетних двигунів

Законопроект, який буде внесений головою комітету Сенату з питань збройних сил Джоном Маккейном і лідером республіканської більшості в Палаті представників Кевіном Маккарті, скасовує положення закону про витрати уряду на 2016 рік, який припускає необмежені закупівлі двигунів, пише "Голос Америки".

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Джону Маккейну вдалося успішно обмежити нові закупівлі ракетних двигунів РД-180 в щорічному законі про оборонну політику, але це обмеження було скасоване положенням всеосяжного закону про бюджетні витрати, прийнятого в кінці року.

На думку Джона Маккейна, продовження закупівель двигунів, кожен з яких коштує близько $30 млн, винагороджує "Володимира Путіна і його дружків грошовим дощем в сотні мільйонів доларів".

"Чим ви виправдаєте таке? Американські платники податків будуть обурені, коли дізнаються, що деякі американські сенатори хочуть, щоб американські платники податків продовжували субсидувати російську агресію і кумівський капіталізм", – заявив Джон Маккейн, виступаючи в Сенаті.

Кевін Маккарті зі свого боку зазначив, що США не повинні покладатися на Росію у здійсненні космічних запусків. "Віддавати такий критичний аспект нашого майбутнього в руки країни, яка вважає США загрозою, – не тільки нерозумно, але ще й підриває винахідливість, яку можна знайти по всій країні", – заявив конгресмен.

Заборона на закупівлю російських двигунів створив грунт для конфлікту між консорціумом United Launch Alliance (ULA), який в даний час використовує російські двигуни для своїх ракет, і компанією SpaceX, яка хоче використовувати власні ракети.

Дві компанії, Aerojet Rocketdyne і Blue Origin, змагаються за право виробляти американські двигуни для ULA.

Міністр ВПС США Дебора Джеймс, яка виступала на слуханнях, рекомендувала створити запас з 18 російських ракетних двигунів і використовувати їх, поки аналогічні американські двигуни не пройдуть випробування і не будуть представлені.

За оцінками представників ракетної промисловості та військових, це може статися в 2019-2021 роках.