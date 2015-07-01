США у новій стратегії безпеки визнали Росію країною, що підриває регіональну безпеку

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони США, нову національну військову стратегію США сьогодні представив керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Мартін Демпсі.

У документі зазначається, що Росія робить певний внесок в деякі напрямки у сфері безпеки: у боротьбу з обігом наркотиків та у боротьбу з тероризмом, але разом з тим РФ зацікавлена у досягненні своїх цілей за допомогою застосування сили.

Читайте такожМаккейн нагадав про необхідність відмови від ракетних двигунів з РФ

У Стратегії національної безпеки США також неодноразово звертається увага на те, що Росія не поважає суверенітет сусідніх країн.

"Воєнні дії Росії безпосередньо підривають регіональну безпеку та за допомогою сил маріонеток", - наголошується у документі.

Окрім того, зазначається, що США та союзники також занепокоєні у зв’язку з дією ядерної програми Ірану. Зокрема, сказано, що Іран фінансово підтримує терористичні групи на Близькому і Середньому Сході у Сирії, Іраку, Ємені та Лівані.

Також у стратегії сказано, що Північна Корея залишається країною ізгоєм, яка розвиває атомну зброю та будує ракети, які здатні досягти території Сполучених Штатів.

Китай у військовій стратегії США віднесено до категорій інших країн, але зазначається, що ця держава може становити загрозу для Сполучених Штатів. При цьому у документі сказано, що Китай є великою силою у світі, що розвивається, й висловлюється заклик до КНР "стати партнером у питанні посилення міжнародної безпеки".

Разом з тим, у США занепокоєні діями Китаю у Південно-Китайському морі.

Відповідно до стратегії, Сполучені Штати не можуть зосередитися на вирішенні питань тільки якоїсь однієї загрози, виключаючи таким чином можливість для запобігання всіх інших загроз. Роль США визначається у тому, щоб мати можливість застосовувати всі військові опції в одночасному реагуванні на дії ревізіоністських держав та насильницьких екстремістських організацій.

"Невдача у цьому напрямку призведе до більшої небезпеки для нашої нації та міжнародного порядку", - йдеться у повідомленні.