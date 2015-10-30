Начальник штабу армії США: Потрібно позбавити Москву від думок про розширення агресії

Про це пише The Times з посиланням на заяви, зроблені Міллі в ході візиту в Німеччину.

На думку американського генерала, ці заходи необхідні, щоб утримати Росію від будь-яких наступальних військових операцій.

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Міллі підкреслив, що потрібно позбавити Москву від думок про розширення агресії, зазначає РБК за інформацією The Times.

Генерал доручив провести масштабну перевірку американського контингенту в Європі, щоб представити свої висновки міністру оборони США Ештона Картера для подальшого обговорення в Білому домі.

Міллі заявив, що, оцінюючи масштаб американських сил в Європі, буде враховувати в тому числі нову військову доктрину Москви. Підкреслюючи, що він не наполягає на поверненні до часів холодної війни, коли близько 300 тис. американських солдатів перебували в Європі, генерал Міллі заявив, що скорочення контингенту зайшло занадто далеко, і тепер має бути скасоване.

Раніше Міллі називав Росію головною загрозою для Сполучених Штатів Америки, оскільки тільки Росія володіє можливостями для знищення США». Про загрозу з боку Росії Міллі заявив, виступаючи перед комітетом збройних сил сенату США, передає Reuters. На думку Міллі, загроза з боку Росії є найбільш серйозною у зв'язку з тим, що Москва володіє ядерною зброєю, а також у зв'язку з російською «агресивною політикою» в останні роки.

Основною загрозою для США Росію називали також кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд і міністр ВПС США Дебора Джеймс.