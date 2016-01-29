Президент Чехії не виключає нового візиту до Росії

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на чеські засоби інформації.

Точних термінів візиту до Росії Земан не назвав. Як сказав він на зустрічі з лідерами чеського експорту у Празі, це станеться в осяжному майбутньому.

Як заявив Земан, Європа починає по-новому дивитись на санкції щодо Росії. Він висловив сподівання, що чеські підприємці після скасування санкцій отримають нові шанси співпраці з Росією.

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Президент Чехії також вважає, що нинішні проблеми російської економіки викликані не санкціями, а тільки падінням ціни нафти – головного експортного продукту Росії.

Земан також готується протягом наступного року відвідати В’єтнам та Індію, ринки яких він розглядає як перспективні для чеської економіки.

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