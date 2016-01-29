Лінкявічус: Кремль повинен пояснити агресію проти України в разі відновлення засідань ради НАТО-Росія

Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус написав у "Твіттері".

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"На раді "НАТО-Росія" повинна пояснити свою агресію проти України. Зустріч заради зустрічі нічого не варта", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 січня, генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що Альянс обговорить з російською делегацією можливість відновлення засідань ради НАТО-Росія.