В Британії відбулися зіткнення між прихильниками та противниками мігрантів, є поранені
15:51, 31 січня 2016Світ
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Поліція Британії заарештувала дев'ять осіб після зіткнень між групами прихильників та противників мігрантів в портовому місті Дувр у графстві Кент.
REUTERS
За даними правоохоронних органів, під час зіткнень протестувальники кидали один в одного димові шашки та цеглу, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
Як наслідок, одну особу госпіталізовано з переломом руки, і ще 5 мітингарів отримали незначні поранення.
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Поліція повідомила, що три арешти були проведені в Дуврі і ще шість на довколишній автомагістралі.
Як відомо, Дувр, що знаходиться лише в 20 км від Франції, є символічною точкою прибуття для багатьох мігрантів, які, зокрема, знаходяться у французькому місті Кале.
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