Tata Motors перейменує модель Zica через епідемію вірусу Зіка

"Ми співпереживаємо у зв'язку з тяжкими наслідками, викликаними спалахом вірусу Зіка у багатьох країнах. Tata Motors, будучи соціально відповідальною компанією, вирішила провести ребрендинг автомобіля", - йдеться в заяві компанії, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВООЗ прогнозує зараження вірусом Зіка до 4 мільйонів осіб

Нова назва автомобіля поки невідома, її оголосять у середу на автосалоні в Делі.

На початку тижня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах лихоманки Зіка надзвичайною ситуацією для країн Латинської Америки і загрозою світового масштабу.

Таке визначення було дано групою незалежних експертів.

У цьому році, за оцінкою ВООЗ, вірусом Зіка можуть заразитися до 4 млн осіб у Південній та Північній Америках.

У понеділок в Бразилії набрав чинності указ, згідно з яким медичні працівники мають право увійти в будь-яку будівлю, щоб знищити місця гніздування комарів. Для цього їм навіть не потрібно шукати власника нерухомості.