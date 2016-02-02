У Сомалі під час зльоту на борту А321 стався вибух, є жертви
18:05, 02 лютого 2016Світ
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На борту літака A321 через кілька хвилин після зльоту в аеропорту сомалійської столиці Могадішо стався вибух.
REUTERS
В результаті вибуху в обшивці лайнера утворилася пробоїна, пише Лента.ру з посиланням на airlive.net.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
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Повідомляється, що літак в момент вибуху тільки почав набирати висоту, тому розгерметизація салону не мала серйозних наслідків, і пілот зміг здійснити аварійну посадку. Імовірно, бомбу на борт проніс у багажі один з пасажирів.
За інформацією РИА Новости, літак повернувся в аеропорт Могадішо. Після посадки 60 пасажирів і члени екіпажу, що знаходилися на борту були евакуйовані.
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