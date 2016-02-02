У Сомалі під час зльоту на борту А321 стався вибух, є жертви

В результаті вибуху в обшивці лайнера утворилася пробоїна, пише Лента.ру з посиланням на airlive.net.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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Повідомляється, що літак в момент вибуху тільки почав набирати висоту, тому розгерметизація салону не мала серйозних наслідків, і пілот зміг здійснити аварійну посадку. Імовірно, бомбу на борт проніс у багажі один з пасажирів.

За інформацією РИА Новости, літак повернувся в аеропорт Могадішо. Після посадки 60 пасажирів і члени екіпажу, що знаходилися на борту були евакуйовані.