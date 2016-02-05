ЗМІ показали відео втечі тисяч сирійців від російських авіаударів

Як повідомляє місцеве агентство Shahba, серед них більшість – жінки та діти, які тікають із Сирії після активізації армії Асада і російських бомбардувань.

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Раніше в Туреччині вже заявили, що через активізацію військових дій в Сирії з провінції Алеппо в напрямку кордону з Туреччиною рухаються від 60 до 70 тис. мігрантів.

Як повідомлялося, армія Асада разом зі своїми іранськими і російськими союзниками почала наступ на підконтрольні опозиційним військам опорні пункти на півночі Сирії. У зв'язку з цим мирні переговори з врегулювання конфлікту в цій країні були перервані, а Європі загрожує нова хвиля біженців.

Війська Асада за підтримки авіації РФ і бойовиків "Хезболли" підійшли на відстань близько трьох кілометрів до Алеппо. Про це повідомив представник сирійської Обсерваторії з прав людини Рамі Абдулраман, передає Bloomberg Business.