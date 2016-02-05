Туреччина відповіла Росії на звинувачення у підготовці вторгнення до Сирії
Заявами про підготовку Туреччиною вторгнення до Сиріюї Москва намагається відвернути увагу від власних військових злочинів на території країни.
Про це заявив чиновник в уряді Туреччини, передає Reuters.
"Туреччина має право вживати будь-яких заходів для захисту власної безпеки", - зазначив він.
Чиновник вважає, що Росія просто відволікає увагу від своїх нападів на мирних жителів як країна, яка вже вторглася до Сирію.
У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив РФ та інших прихильників режиму Асада у скоєнні військових злочинів у Сирії.
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"Ті, хто підтримує режим аль-Асада, вчиняє такі ж військові злочини", – наголосив він.
У Росії стверджують, що мають інформацію, згідно з якою Туреччина готує вторгнення до Сирії.
Раніше Міноборони РФ нібито представило міжнародній громадськості незаперечні відеодокази, на яких "турецькі самохідні артилерійські установки ведуть обстріл сирійських населених пунктів на півночі Латакії".