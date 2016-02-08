Феєрверки, червоні дракони та масові гуляння: У Китаї зустрічають Новий рік (фоторепортаж, відео)

12:56, 08 лютого 2016
Світ
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У Китаї свято зустрічали феєрверками та в червоних кольорах.

REUTERS

В ніч з 7 на 8 лютого 2016 світ зустрів китайський Новий рік Вогняної Мавпи.

У Китаї зустрічали свято феєрверками і в червоних кольорах.

У китайських храмах жителі молилися на вдачу в новому році і загадували бажання, торкалися статуї мавпи в даоському храмі Байюнь в Пекіні.

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