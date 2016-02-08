Берлін і Анкара хочуть залучити НАТО до боротьби з перевізниками мігрантів

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу, передає українська редакція "Німецької хвилі".

За словами Ангели Меркель, на зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу цього тижня повинні обговорити, "якою мірою НАТО може допомогти в контролі за ситуацією на морі та надати підтримку Frontex і турецькій береговій охороні".

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Ангела Меркель також заявила про спільні дії німецьких та турецьких правоохоронців, спрямовані на боротьбу з нелегальними перетинами кордону в Туреччині. Буде продовжено і співпрацю між країнами щодо виявлення мереж контрабандистів, які займаються переправленням мігрантів до Європи. Окрім того, необхідно перевірити можливості координації дій турецької берегової охорони та агентства Frontex в акваторії Егейського моря між Туреччиною і Грецією, зазначила Ангела Меркель.

Нагадаємо, раніше Анкара погодилася допомогти Євросоюзу зупинити потік шукачів притулку в обмін на фінансову підтримку в 3 млрд євро, спрощення візового режиму та відновлення переговорів про вступ до ЄС.

За даними Міжнародної організації з міграції, тільки в січні цього року близько 360 мігрантів потонули в Середземному морі при спробі дістатися берегів Європи.