Біля берегів Туреччини під час аварії судна з мігрантами загинули понад 22 особи

Про це розповів представник турецької берегової охорони, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Він розповів, що мігранти намагалися досягти турецького берега. За даними Hurriyet, ще чотири людини були врятовані.

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За інформацією агентства Dogan, ще одне судно зазнало аварії в провінції Ізмір, біля берегів міста Дікілі. В результаті загинули 11 осіб, ще трьом вдалося врятуватися.

Як повідомляє Бі-бі-сі, за даними Міжнародної організації з міграції, за станом на 5 лютого 2016 року при спробах перетнути море і дістатися до берегів Європи загинули щонайменше 374 людини.

Як зазначає телеканал, морський шлях з Туреччини до Греції є найбільш популярним способом для мігрантів, що намагаються потрапити до Європи в 2015 році. Таким чином в ЄС в 2015 році потрапили 854 тис. осіб.