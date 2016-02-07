Рада безпеки ООН засудила запуск ракети Північною Кореєю: розглянуть санкції

Про це голова Постійного представництва України при ООН Володимир Єльченко повідомив у Twitter.

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«РБ зібралася і очікувано засудила КНДР. А чи буде таке ж рішуче посилення санкцій - відкрите питання. Поки що КНДР насміхається над усім світом», - написав Єльченко.

У заяві, прийнятій на надзвичайному засіданні РБ, говориться, що найближчим часом буде розглянута резолюція про введення санкцій проти Північної Кореї, які стануть відповіддю на небезпечні і серйозні порушення статуту ООН. Про це повідомила Російська служба ВВС.

На підтримку резолюції виступив Китай, який вважається союзником КНДР, а також 14 інших членів Ради Безпеки.

Єльченк також додав, що Україна готова взаємодіяти з іншими членами Ради безпеки ООН у питанні жорсткої резолюції стосовно дій Північної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, влада КНДР повідомила про успішний запуск супутника, однак Сполучені Штати і Японія стверджували, що насправді йшлося про випробування балістичної ракети.

Після цього за ініціативи Південної Кореї з цього питання було зібрано екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Також сьогодні розвідслужби Південної Кореї заявили, що влада КНДР готується провести п'яті за рахунком ядерні випробування.