Пентагон відреагував на звинувачення Росії в бомбардуванні сирійського Алеппо

США не здійснювали обстрілів в Алеппо або біля нього, повідомляє Reuters з посиланням на представника Пентагону Стівена Уоррена, інформує РБК.

За його словами, заяви про зворотне являються "сфабрикованими».

Читайте такожГенсек ООН звинуватив Росію в зриві переговорів щодо Сирії

Напередодні, 10 лютого, Уоррен заявив, що в результаті бомбардування російської авіації були знищені два госпіталі в Алеппо. В результаті цього, за його даними, медичної допомоги позбавили близько 50 тис. осіб. Представники «Лікарів без кордонів» також заявляли, що авіаудар був нанесений по лікарні в південній частині міста Дараа, в результаті чого було вбито 3 і поранено 6 людей.

У четвер, 11 лютого, представник Міноборони Росії Ігор Конашенков звинуватив в ударах по Алеппо ВПС США.

Читайте такожУ Росії відреагували на заяви Пентагону про наземну операцію в Сирії: це "піар-акція"

Як повідомляв УНІАН, у посольстві України в Сирії раніше заявили, що встановлюють зв'язок з 11 українцями, які знаходяться в місті Алеппо, де тривають бої між повстанцями і сирійськими урядовими військами, підтримуваними Росією з повітря.

«В Алеппо проживають близько 11 громадян України. Встановлюємо прямий зв'язок для порятунку в разі необхідності», - наголошувалося в повідомленні.

Також у посольстві закликали українців, які перебувають на території Сирії, терміново залишити країну у зв'язку з подальшим загостренням ситуації безпеки.