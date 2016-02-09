Сенат Франції проголосував за продовження надзвичайного стану

За відповідний законопроект проголосували 316 сенаторів, 28 були проти, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання Le Point.

Читайте такожУряд Франції хоче продовжити надзвичайний стан ще на три місяці

Закон дозволить міністру внутрішніх справ Франції Бернару Казнєву продовжити надзвичайний стан до кінця травня цього року.

Тепер документ має проголосувати нижня палата парламенту – голосування відбудеться 16 лютого.

Надзвичайний стан у Франції було введено в листопаді після терактів в Парижі, які забрали життя 130 осіб. Його дія завершується в кінці лютого.

У січні президент Франції Франсуа Олланд заявив, що буде виступати за продовження надзвичайного стану.