Музиканти Eagles of Death Metal розповіли про вечір у концертному залі Bataclan під час нападу терористів

Повна версія інтерв'ю з групою Eagles of Death Metal про теракти в Парижі вийшла на Vice 25 листопада, передає Дождь.

Соліст групи Джессі Хьюз розповідає, відразу після початку стрілянини кинувся шукати свою дівчину. Він підбіг до вхідних дверей і побачив особу, що стріляла. Він зрозумів, що люди в залі біжать за ним, тому він розвернувся і став відганяти відвідувачів концерту від дверей. «Я підбіг до запасного виходу, але не міг знайти Тьюздей (дівчина Хьюза — ред.). І тільки коли я почув її голос, зрозумів, що вона в порядку, я вийшов на вулицю», — розповідає Хьюз.

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Люди на вулиці, за словами Хьюза, просто стояли і не рухалися. Учасникам групи довелося кричати: «Біжіть!», щоб змусити людей сховатися від терористів.

Інший учасник групи розповідає, що він стояв у самому кінці залу, коли почув звуки пострілів позаду нього, після чого побачив, як люди падають на підлогу. «Я бачив, як стрілець подивився просто на мене, прицілився і вистрілив, але промахнувся», — каже звукорежисер. Куля потрапила в пульт, і «клавіші розлетілися на всі боки».

"Кров була всюди, але терорист стояв і продовжував стріляти і стріляти. Вбивати людей і кричати "Аллах Акбар" на всю горлянку", — розповів він.

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Інтерв'ю виявилося дуже емоційним для учасників групи: кілька разів музикантам було складно говорити через сльози.

Джессі Хьюз зазначив, що з нетерпінням чекає продовження концертів Eagles of Death Metal, хоче приїхати в Париж і першим виступити в Bataclan, коли він відкриється знову: «Я був там, коли зал замовк. Наші друзі прийшли подивитися на рок-н-рол і загинули. Я повернуся туди і буду жити».

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Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, під час нападів загинули 130 осіб, близько 350 поранені.