Президент Абхазії назвав вибухи в Гагрі "диверсією Грузії"

Два вибухи пролунали сьогодні в центрі абхазького міста Гагри. За попередніми даними, постраждали шестеро осіб. Вони одержали осколкові поранення. Один з вибухів стався біля ринку, інший за 15 хвилин - біля місцевого банку.

Існують дві версії вибухів: перша - хуліганські дії.

Як повідомив інформаційний телеканал "Вести", другу версію озвучив президент республіки Абхазія Сергій Багапш. Він вважає, що сьогоднішні вибухи - "це диверсія з боку Грузії".

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