Президент Абхазії назвав вибухи в Гагрі "диверсією Грузії"
11:54, 29 червня 2008Світ
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Інша версія - хуліганство
Два вибухи пролунали сьогодні в центрі абхазького міста Гагри. За попередніми даними, постраждали шестеро осіб. Вони одержали осколкові поранення. Один з вибухів стався біля ринку, інший за 15 хвилин - біля місцевого банку.
Існують дві версії вибухів: перша - хуліганські дії.
Як повідомив інформаційний телеканал "Вести", другу версію озвучив президент республіки Абхазія Сергій Багапш. Він вважає, що сьогоднішні вибухи - "це диверсія з боку Грузії".
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