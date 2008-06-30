Маккейн закликав не вірити Обамі

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн на передвиборній зустрічі республіканців в штаті Кентуккі закликав виборців не вірити кандидатові від демократів Бараку Обамі, повідомляється на сайті Bloomberg.

"На цих виборах треба голосувати за того, кому ви вірите. І, на жаль, з ряду причин словам сенатора Обами вірити не можна", - цитує Маккейна Лента.ру.

На думку Маккейна, однією з причин відчувати недовіру є відмова суперника від участі в системі бюджетного фінансування передвиборної кампанії. Республіканець наголосив, що раніше Обама обіцяв зробити все для збереження цієї системи.

Барак Обама обгрунтував свою відмову від участі в системі бюджетного фінансування тим, що Джон Маккейн має зв`язки в колах лобістів і може одержувати значні суми з різних фондів. Обама ж хотів більшою мірою реалізувати свою перевагу в отриманні пожертв від приватних осіб. Саме за рахунок пожертв окремих виборців сенаторові вдалося поставити кілька рекордів надходжень до фонду.