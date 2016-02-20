ЄС вимагає створити зони безпеки в Сирії для захисту мирного населення

У Сирії потрібно створити зони безпеки для захисту мирного населення. Із такою вимогою в ніч на суботу, 20 лютого, виступив Євросоюз за результатами саміту голів держав та урядів, пише «Німецька хвиля».

У питанні створення таких зон ЄС не лише намагається підтримати та захистити цивільна населення Сирії, а й піти на зустріч Туреччині, що вимагає такого ж кроку, заявила федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель на полях саміту.

"Ми висловились за те, щоб під час переговорного процесу чітко виокремили зони безпеки, в яких цивільне населення може розраховувати на безпеку. Це стосується, наприклад, населення поблизу турецького кордону та довкола міста Азаз", - наводить слова канцлерки інформагенція dpa.

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На тлі цього Меркель наголосила: "Коли десятки тисяч людей бояться та занепокоєні через можливі бомбардування, мало б бути можливим порозумітися для того, щоб саме у цих зонах не здійснювати бомбардувань. Усе це, знову ж таки, має багато чого спільного з Алеппо як символічним містом. Тут ми особливо закликаємо режим (Башара. - ред.) Асада та тих, хто його підтримує, уможливити рішення на переговорному шляху".

У заключній заяві на саміті ЄС голови держав та урядів, що брали в ньому участь, закликали режим президента Башара Асада та його союзників негайно припинити удари по позиціях поміркованої сирійської опозиції.