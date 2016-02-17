Обама: Сирія - це не змагання між мною та Путіним

Він зазначив, що зараз питання в тому, як зупинити дестабілізацію в регіоні, масову міграцію і бомбардування, передає РІА Новости.

"Кажу про це без будь-якого задоволення: це не змагання між мною і Путіним, питання в тому, як ми можемо зупинити страждання і дестабілізацію регіону, зупинити масову міграцію з регіону в такий жахливий час, зупинити насильство, бомбардування шкіл, лікарень і цивільних осіб, припинити створювати безпечні гавані для терористів", - наголосив Обама.

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При цьому він заявив, що ніщо з того, що сталося в останні тижні, не вказує на те, що ці питання вирішуються.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що в американської влади немає планів щодо здійснення наземної операції проти бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава».