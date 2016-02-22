У Берліні відкрили окремий гуртожиток для біженців-геїв

15:14, 22 лютого 2016
Світ
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У берлінському районі Трептов розпочало роботу перший в німецькій столиці гуртожиток для біженців-геїв.

REUTERS

У ньому зможуть розміститися до 124 чоловік. За словами міського координатора з питань інтеграції Ділек Колат, ця група людей потребує особливого захисту.

Німецька влада вважає, що серед біженців налічується 4-8% геїв, передає Російська служба ВВС.

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Перший подібний гуртожиток вже відкрився в Нюрнберзі.

У минулому році із заявами про отримання права на притулок в Німеччині звернулися 1,1 мільйона чоловік.

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