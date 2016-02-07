У Празі притулок для біженців закидали "коктейлями Молотова"

У Празі близько 20 невідомих увірвалися до центру допомоги біженцям та кинули пляшки із запалювальною сумішшю, повідомляє 112.ua.

Зазначається, що в результаті нападу було поранено одну особу.

Наразі неясно хто влаштував напад, поліція проводить розслідування.

Напад стався 6 лютого, за кілька годин після того, як тисячі людей провели акцію протесту в столиці Чехії проти мусульман та імміграції.

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого в столиці Чехії противники імміграції та їхні опоненти закидали один одного порожніми пляшками і феєрверками, поліції довелося розводити два табору протестувальників - близько 1 500 прихильників і 400 супротивників Pegida.

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Ісламофоби виступили з гаслом "Ні імміграції - стоп меркелізації". "Іслам - це не релігія, це - фашистська ідеологія", - заявив кореспонденту агентства dpa один з прихильників Pegida, тоді як його опонент сказав: "Ми хочемо боротися із зростанням ксенофобії в чеському суспільстві".