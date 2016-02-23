WikiLeaks оприлюднив американські прослуховування розмов Пан Гі Муна, Меркель, Нетаньяху і Саркозі

Ресурс WikiLeaks опублікував матеріали, які свідчать про те, що Агентство Національної безпеки США прослуховувало розмови під час зустрічей Генсека ООН Пан Гі Муна та Ангели Меркель, прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі та ряду інших високопосадовців.

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З документів стає зрозуміло, про що говорили Пан Гі Мун та Ангела Меркель у контексті змін клімату.

Сьогодні ми показали, як Генсек ООН під час приватних зустрічей щодо того, як вберегти планету від змін клімату, водночас відстоював інтереси найбільших нафтових компаній", - заявив редактор сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж.

Також оприлюднено розмову Нетаньяху з Берлусконі: ізраїльский міністр просив допомогти йому налагодити контакт із Обамою.

У свою чергу президент Франції Саркозі говорить Берлусконі про нікчемний стан італійської банківської системи і попереджає, що вона може скоро обвалитися.

Крім того, опубліковано розмову ключових міністрів торгівлі Японії та ЄС, які обговорювали свої секретні домовленості у рамках Світової організації торгівлі.