Експерти Bellingcat назвали ймовірних причетних до катастрофи MH17, серед них - Міноборони РФ й Путін

У звіті міститься інформація про російську бригаду, яка, на думку авторів, надала самохідну вогняну установку "Бук-М1", що збила рейс 17 Malaysia Airlines.

Також, на думку Bellingcat, можливо, оператори цього "Бука" служили в цій бригаді.

Зокрема, експерти міжнародної групи представили детальний опис розгортання бригади влітку 2014 року. "Вивчивши склад колони, що перевозила комплекси "Бук-М1" з Курська до російсько-українського кордону 23-25 червня 2014 року, ми встановили, що "Бук 3х2" перевозився у складі 2-го дивізіону 53-ї бригади", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, описується інша колона, яка транспортувала техніку 1-го дивізіону через кілька днів після катастрофи MH17.

Також описуються солдати 53-ї бригади і надається інформація з їхніх записів у соціальних мережах. Зазначається, що солдати 2-го дивізіону розмістили в інтернеті величезну кількість інформації, в тому числі фотографії і текстові записи, що свідчать про їхнє перебування біля російсько-українського кордону в червні і липні 2014 року. "Ми найбільш докладно виклали інформацію про членів екіпажу "Бука" під номером 222, який був замінений "Буком 3х2", що збив, на нашу думку, MH17", - розповідають експерти Bellingcat.

У найбільш важливому розділі "Командири 53-ї зенітно-ракетної бригади" викладена детальна інформація про структуру командування бригади і дивізіону, які надали ймовірне знаряддя вбивства пасажирів MH17 (а підлеглі цьому командуванню військовослужбовці, можливо, привели його в дію).

Читайте такожБатько жертви катастрофи MH17 над Донбасом написав листа Путіну (текст)

"Ми надали інформацію про 14 офіцерів 2-го дивізіону 53-ї бригади (частково приховавши їхні особи), в тому числі про командирів розрахунків "Буків", які входили до цього дивізіону. Ми докладно розповіли про Сергія Борисовича Мучкаєва, командира 53-ї зенітно-ракетної бригади, а також його вище командування, в тому числі про начальника ППО 20-ї гвардійської загальновійськової армії Олексія Золотова і начальника ППО Західного військового округу Андрія Коханова", - зазначають автори розслідування.

При цьому відповідальність за вбивство пасажирів MH17 зі зброї, наданої російськими збройними силами і, ймовірно, керованої російськими військовими, врешті несе Міністерство оборони Російської Федерації і Верховний головнокомандувач Збройних сил Росії Володимир Путін, підсумували у доповіді.

Повний текст звіту можна прочитати тут.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що Bellingcat передала слідству черговий звіт. В інтерв'ю телеканалу NOS засновник групи Еліот Хіггінс розповів, що його організація встановила 20 солдатів з 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії. На думку Bellingcat, хтось із них міг здійснити постріл з комплексу «Бук», який був вивезений з розташування бригади в Курську.

Bellingcat представила свій фінальний звіт 8 жовтня 2015 року. Група спеціалізується на вивченні інформації в соціальних мережах та інших відкритих джерелах.

Боїнг MH17 був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 осіб.