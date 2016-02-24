ООН: женевські переговори про перемир'я в Сирії відкладаються

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak з посиланням на представників ООН. Відновлення переговорів про перемир'я в Сирії було заплановано на четвер, 25 лютого в Женеві.

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Представник ООН не надав додаткову інформацію про те, коли може бути відновлений переговорний процес.

Як повідомляв УНІАН, переговори в Женеві з сирійського питання почалися 29 січня під егідою ООН. Склад учасників визначався в ході багатосторонніх консультацій за участю Росії, США та інших країн. А 4 лютого спецпосланець ООН з сирійської кризи Стеффан де Містура оголосив про зрив міжнародних переговорах щодо Сирії. 23 лютого президенти США і Росії досягли домовленості про припинення бойових дій в Сирії з 27 лютого.