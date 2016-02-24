Франція проводить секретну операцію проти ІД в Лівії - Le Monde
20:50, 24 лютого 2016Світ
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Французькі збройні сили наносять в Лівії високоточні удари по цілях терористичного угруповання «Ісламська держава».
Франція проводить операцію в Лівії / defense.gouv.fr
Як стало відомо Le Monde, повітряні нальоти координуються за допомогою секретної наземної операції. Поряд з французьким спецназом в Лівії діють також і сили зовнішньої розвідки країни, пише Росбалт.
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Після появи цих відомостей в ЗМІ міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан дав розпорядження провести розслідування за фактом «розголошення секретів національної безпеки», оскільки офіційно Париж про військової операції в Лівії не оголошував.
В якості умови військового втручання в Лівії влада Франції ставила формування там коаліційного уряду і отримання від нього відповідного звернення.
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