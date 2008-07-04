США і Англія згодні, що час скорочувати залежність від нафти

Міністр фінансів США Генрі Полсон вважає, що ціни на нафту, зростаючи, тільки уповільнять розвиток світової економіки. Водночас він не бачить дієвих методів, які дозволять скоротити ціни на нафту або хоч би змінити в короткостроковій перспективі поточний тренд. З цією заявою він виступив на прес-конференції в Лондоні, куди прибув з офіційним візитом. Утім, відзначив міністр, якщо вжити потрібних заходів, ситуація з часом цілком може змінитися на краще, передає Associated Press.

Г.Полсон перебуває у Великобританії з офіційним візитом. Він уже провів зустрічі з головою уряду країни Гордоном Брауном і керівником британського Мінфіну Алістером Дарлінгом. Останній, виступаючи за підсумками зустрічі, погодився з своїм американським колегою в тому, що США і Великобританія повинні терміново скорочувати свою залежність від нафти. А.Дарлінг і Г.Полсон також спільно закликали країни-експортери нафти до більшої прозорості щодо їх запасів, а також запропонували розглянути нафтове питання на майбутньому саміті "Великої вісімки", який пройде в найближчі дні в Японії.

Учора ціни на нафту вперше в історії подолали психологічно важливу позначку в 145 дол.