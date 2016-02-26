Мешканець Латвії сяде у в'язницю за "жартівливу" петицію про приєднання країни до Росії

Як передає Delfi.lv, найближчі 6 місяців Коптєлов проведе за ґратами.

За словами адвоката Коптєлова Ілони Булгакової, повне рішення суду буде доступно 11 березня, після чого воно обов'язково буде оскаржено, оскільки це "ганьба для Латвії".

"Я вважаю, що це ганьба для Латвії і це покарання занадто суворе. Треба буде подивитися, чим керувався суд. Це дуже поганий прецедент, пов'язаний з обмеженням свободи слова. Заклик (до підриву територіальної цілісності Латвії) повинен бути конкретним і недвозначним, коли ясно, що людина дійсно закликає ліквідувати державну незалежність і хоче цього. В даному випадку докази всього цього непереконливі", - вважає адвокат.

Згідно з матеріалами справи, Коптєлов розмістив на сайті avaaz.org петицію під назвою "Звернення до всіх жителів Латвії! Збір підписів за входження Латвії до складу Російської Федерації".

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"Якщо Латвія знову увійде до складу Російської Федерації, у всіх жителів Латвійської Республіки відкриються величезні перспективи розвитку, набагато більші, ніж при нинішньому знаходженні в Євросоюзі. Рівень зарплат, пенсій і допомоги стане на порядок сприятливішим для проживання. Якщо наша думка не збігається з вашим, то вже пробачте, у кожної людини є право на висловлювання своїх думок (свобода слова)", - свідчить текст петиції.

Підсудний закликав користувачів інтернету підписуватися за висунуту ним ініціативу, однак постскриптум до повідомлення свідчить: "Ну а якщо насправді, то цей документ не несе ніякої значущості і є жартом. А якщо у когось погано розвинене почуття гумору, то дуже співчуваємо цій людині".

Петиція до сих пір доступна на сайті Avaaz і продовжує набирати кількість підписантів. Станом на 26 лютого її підтримали 7 360 осіб.

Петиція була опублікована 8 березня 2014 року, незабаром після окупації та анексії Росією українського Криму.

Розслідування справи, початої 17 березня 2014 року, вела Поліція безпеки. Щодо Коптєлова був початий кримінальний процес за пунктом 1 статті 82 Кримінального закону Латвії (публічний заклик до підриву територіальної цілісності Латвії). У лютому минулого року ПБ затримала підозрюваного, провела обшуки і вилучила комп'ютер, а також іншу електроніку.

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Прокурор просила для Коптєлова 6 місяців реального тюремного строку, а також 2 роки нагляду Служби пробації. На її думку, злочин, вчинений Коптєловим, класифікується як менш тяжкий, проте слід врахувати, що об'єктом загроз у цій справі стала державна незалежність Латвії. При призначенні покарання прокурор просила також врахувати суспільний інтерес до злочину.

Звинувачення вважало, що підсудний повинен понести таке покарання, яке послужило б йому серйозним уроком, і він би утримався від повторення сумного досвіду. Прокурор також заявила, що покарання повинно стати сигналом для всіх членів суспільства, які повинні знати, що за злочин проти незалежності Латвії буде призначено адекватне покарання.

Прокурор також підкреслила, що необхідно брати до уваги й те, що підсудний не визнав свою провину і не усвідомив всю серйозність скоєного ним злочину.

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"Умовний термін у цьому випадку є неприпустимим, тому що у суду немає впевненості в тому, що Коптелов не буде і надалі здійснювати правопорушення. Це не відповідає характеру злочину і особистості Коптелова", - заявила прокурор, додавши, що підсудний змінював свої свідчення.

Захист у свою чергу намагався довести, що діяння Коптелова не можна кваліфікувати як створення петиції і не можна розглядати серйозно, оскільки це жарт. Однак суд відповідні доводи не врахував.