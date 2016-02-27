У Москві затримали співробітників "Відкритої Росії" Ходорковського

03:45, 27 лютого 2016
Світ
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У Москві поліція в ніч на 27 лютого затримала п'ятьох співробітників руху «Відкрита Росія», коли вони їхали з офісу організації на двох машинах.

twitter.com/openrussia_org

Разом з ними був затриманий водій однієї з машин, передає Медуза.

Як повідомляється в твіттері організації, поліція заявила, що автомобілі знаходяться в розшуку. Активісти були доставлені в ОВД «Басманний». Поліція приступила до огляду машин.

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«Відкрита Росія» повідомляє, що у відділення поліції прибув співробітник управління з протидії екстремізму МВС Олексій Окопний.

У затриманих вилучили проектор, ноутбук та флешки, передає «ОВД-Инфо».

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Немирівська розповіла Дождю, що співробітники «Відкритої Росії» їхали робити акцію пам'яті вбитого політика Бориса Нємцова.

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