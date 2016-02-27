У Москві затримали співробітників "Відкритої Росії" Ходорковського

Разом з ними був затриманий водій однієї з машин, передає Медуза.

Як повідомляється в твіттері організації, поліція заявила, що автомобілі знаходяться в розшуку. Активісти були доставлені в ОВД «Басманний». Поліція приступила до огляду машин.

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27 февраля накануне трансляции марша: наших ребят, выехавших от офиса на 2 машинах, тормозят: угон, ОВД, все дела pic.twitter.com/7abCdqxGyV — Открытая Россия (@openrussia_org) February 26, 2016

«Відкрита Росія» повідомляє, що у відділення поліції прибув співробітник управління з протидії екстремізму МВС Олексій Окопний.

У затриманих вилучили проектор, ноутбук та флешки, передає «ОВД-Инфо».

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Немирівська розповіла Дождю, що співробітники «Відкритої Росії» їхали робити акцію пам'яті вбитого політика Бориса Нємцова.