Пірати практично не дають полоненим українським морякам води та їжі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що сомалійські пірати в жахливих умовах утримують моряків з судна “Леманн Тімбер”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це Н.КАРПАЧОВІЙ повідомив під час телефонної розмови капітан корабля Валентин БАРТАШОВ.

Він сказав, що стан здоров’я полонених моряків значно погіршився, вони майже втратили здатність пересуватися, виснажені гострим дефіцитом води, яка до того ж призначена для технічних потреб і протипоказана для вживання у якості питної, що призвело до зневоднення їхніх організмів. Негативно позначається на здоров’ї заручників і нестача їжі, яку вони отримують у вигляді маленьких брикетів.

Разом з тим, Міжнародний Комітет Червоного Хреста відмовився доправити на борт "Леманна Тімбера" необхідний запас питної води, продуктів харчування та медикаментів, мотивуючи це тим, що у даному випадку йдеться не про військові, а про кримінальні дії, які виходять за межі мандату названої гуманітарної організації.

Також під час розмови з В.БАРТАШЕВИМ з’ясувалося, що навіть він достеменно не знає справжнього судновласника "Леманна Тімбера". Тим більше, що екіпаж, як виявилося, не був застрахований у встановленому порядку від ризику стати жертвою піратів.

Враховуючи, що судновласник захопленого піратами корабля досі не спромігся виплатити піратам викуп, якого вони вимагають, Уповноважений наголошує на необхідності активізувати об’єднані зусилля України, Росії та Естонії з врятування команди "Леманна Тімбера". Насамперед, ідеться про спільні фінансові ресурси для якнайшвидшої передачі піратам необхідної суми.

У пошуках несилового варіанту врегулювання небезпечного інциденту, пов’язаного з піратським нападом на судно "Леманн Тімбер", Н.КАРПАЧОВА продовжує інтенсивні переговори й консультації як з національними, так і міжнародними структурами, до компетенції яких належить вирішення подібних питань. Зокрема, 30 червня Омбудсман України зустрічалася з віце-президентом Національної комісії Арабської Республіки Єгипет з прав людини Ахмедом Камал Абу Ель МАГДОМ. На прохання Н.КАРПАЧОВОЇ він звернувся до Посла Сомалі у Єгипті та до Постійного представника цієї країни при Лізі Арабських Держав з проханням вжити заходів для безумовного звільнення моряків, які утримуються в заручниках на судні "Леманн Тімбер".

3 липня Н.КАРПАЧОВА провела переговори з керівництвом Посольства Російської Федерації в Україні щодо об’єднання зусиль з метою повернення моряків додому, а також направила звернення з цього приводу до депутатів Бундестагу Німеччини.

Також Уповноважений ВР з прав людини має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Кабінету міністрів України з пропозицією вирішити питання про виділення з резервного державного фонду необхідних для врятування українських моряків коштів, якщо судновласник і надалі ухилятиметься від виконання своїх зобов’язань перед екіпажем "Леманна Тімбера".

Як повідомляв УНІАН, сомалійські пірати з 28 травня утримують в Аденській затоці німецьке судно „Леманн Тімбер”, до складу екіпажу якого входять четверо громадян України.

2 липня речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, посилаючись на джерела інформації з антикризового штабу зі звільнення заручників, який знаходиться у Гамбурзі і проводить переговори з піратами, повідомив, що власник судна „Леманн Тімбер” та сомалійські пірати досягнули домовленості щодо суми викупу за заручників-членів екіпажу, серед яких четверо українців.