В ООН сім років намагалися домовитися, що таке... помідор

Організація з продовольства і сільського господарства ООН затвердила у п`ятницю міжнародний торговий стандарт для помідорів, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Такий підсумок семи років інтенсивних дебатів між країнами-виробниками і країнами-імпортерами щодо того, що ж таке справжній томат.

Згідно прийнятому стандарту, помідори можуть мати одну з чотирьох форм - круглу, ребристу, довгасту і черрі, або коктейльну. Плоди мають бути цілими, чистими, свіжими, не зараженими шкідниками і не мати сторонніх запахів. У випадку, якщо томати надходять у продаж на стеблах, ті мають бути свіжими, здоровими і очищеними від листя.

FAO почала встановлювати міжнародні стандарти для харчових продуктів з 1963 року. Такі стандарти полегшують торгівлю між країнами-виробниками продуктів і країнами-імпортерами.