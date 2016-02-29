Путін хоче зустрітися з керівниками російських нафтових компаній - ЗМІ

Про це повідомляють Ведомости з посиланням на одного з учасників майбутнього заходу і неназваного федерального чиновника.

За даними джерел видання, майбутня зустріч ще не має конкретного порядку денного. Проте мова, швидше за все, йтиме про заморожування або скорочення видобутку нафти та оподаткування галузі.

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Крім того, співрозмовник уточнив, що якісь конкретні рішення на зустрічі прийматися не будуть. За його словами, в ході заходу не буде прийнято жодних рішень щодо зміни податкового режиму в нафтовій галузі, тому що на нього не запрошені представники Мінфіну. Ще одне джерело розповіло виданню, що президент, можливо, обговорить з керівниками галузі питання, що стосуються заморожування видобутку нафти, про що вже раніше пройшли переговори з ОПЕК.

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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив журналістам, що зустріч президента з нафтовиками готується, при цьому відмовившись назвати її дату.