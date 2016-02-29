Росія планує створити перевалочно-логістичний комплекс в окупованому Криму (карта)

Один з ПЛК буде в окупованому Криму, передає "КоммерсантЪ".

Військові розраховують, що реформа не тільки спростить логістику, але і призведе до економії: експлуатація комплексів оцінюється в 14,8 млрд руб. щорічно, це удвічі менше, ніж вартість обслуговування наявних зараз трьох сотень об'єктів.

У РФ планують завершити будівництво всіх 24 ПЛК до 2020 року.

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Так, командуванню Південного, Центрального і Східного військових округів доручено до 1 квітня розпочати вивільнення територій під будівництво ПЛК від матеріальних запасів і військової техніки.

А до 1 березня командування всіх флотів і округів потрібно переробити тактико-технічні завдання на будівництво комплексів з урахуванням характеристик техніки, яка буде там зберігатися.

Стало відомо, що будівництво виробничо-логістичних комплексів планується і в окупованому Севастополі.