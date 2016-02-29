ООН: Тисячі людей могли загинути від голоду в Сирії

За даними головного правозахисника ООН, "досі понад 450 тисяч осіб замкнені в сирійських містах і селищах, які знаходяться під облогою, і в деяких випадках це триває роками".

"Доступ продовольства, ліків та інших видів терміново необхідної гуманітарної допомоги постійно блокується", - додав аль-Хусейн.

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"Умисне доведення населення до голоду безсумнівно є забороненим засобом для ведення бойових дій", - сказав він.

Раніше ООН закликала сторони сирійського конфлікту зняти облогу з усіх оточених міст і не перешкоджати доставці гуманітарної допомоги нужденному населенню, пише ТАСС.

Як заявив у Женеві офіційний представник Управління ООН з координації гуманітарних питань Йенс Ларке, в найближчі п'ять днів буде проведена операція з доставки допомоги для 154 тисяч сирійців в блокованих районах. При цьому, за його даними, кількість блокованих сирійців ще більша, ніж про це заявив верховний комісар з прав людини.

"ООН закликає до негайного зняття облоги усіма сторонами з усіх оточених міст в Сирії, де проживає близько 500 тисяч осіб", - зазначив Ларке. До сторін конфлікту звернено також вимогу "забезпечити безумовний, безперешкодний доступ до всіх 4,6 млн людей у важкодоступних або заблокованих районах".

Сесія РПЛ триватиме до 24 березня. Вона розгляне ключові правозахисні проблеми сучасності.