Грузія заявила про обстріл своїх сіл Південною Осетією

МВС Грузії в неділю повідомило про обстріл протягом ночі з південноосетинських позицій в зоні конфлікту в Цхінвальському регіоні грузинського поліцейського поста.

«Вогонь їх стрілецької зброї вівся у напрямку поста в районі Нулі і сіла Кехві», - повідомили в МВС.

Джерело в МВС заявило, що грузинська сторона вогню у відповідь не відкривала, постраждалих в результаті обстрілу з грузинського боку немає.

З ранку повідомлення про обстріл в зоні конфлікту розповсюдила південноосетинська сторона, стверджуючи, що обстріл поста південноосетинського МВС вівся зі стрілецької зброї і гранатометів з боку поста грузинської поліції. Представники Цхінвалі також стверджували, що не відкривали вогонь у відповідь.

Раніше сторони обмінялися звинуваченнями у зв`язку з перестрілкою в ніч на п`ятницю.

Газета.ру