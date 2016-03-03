Дві жінки закидали гранатами поліцейський відділок у Стамбулі
11:25, 03 березня 2016Світ
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Дві жінки вчинили напад на поліцейський відділок в передмісті Стамбула. Вони закидали його гранатами, а потім сховалися в розташованій поруч будівлі. Постраждалих немає
REUTERS
У передмісті Стамбула — районі Байрампаша, імовірно, дві терористки закидали гранатами поліцейський відділок, повідомляє РБК за інформацією CNN Turk. Постраждалих або загиблих в результаті атаки немає. Крім гранат, жінки були озброєні вогнепальною зброєю.
Одна з нападниць отримала поранення. Спочатку правоохоронці втратили їх розташування, однак потім виявили за слідами крові на землі у розташованій неподалік будівлі.
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За даними Huberturk, вулиця, де стався напад, була заблокована. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані. Поліція готується до штурму будівлі, де знаходяться атакували.
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