США нададуть Південній Кореї протиракетні комплекси – Китай проти

Міністерство оборони Республіки Корея заявило, що 4 березня була офіційно створена робоча група з представників КР і Сполучених Штатів щодо підготовки розміщення систем THAAD - систем максимально високого позаатмосферного перехоплення ракет середньої дальності - в Південній Кореї. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

На першому засіданні групи розпочали обговорення деталей розміщення комплексів THAAD.

У військовому відомстві РК також підкреслили, що ядерне випробування, запуск "ракети далекої дії" та інші провокаційні дії КНДР мали прямий і вагомий вплив на країну, і система THAAD допоможе протистояти ядерній і ракетній загрозам з боку КНДР, які стають все серйознішими.

Офіційний представник МЗС Китаю Хун Лей в п'ятницю на черговій прес-конференції зазначив, що китайська сторона рішуче виступає проти розміщення на Корейському півострові комплексів THAAD і закликає зацікавлені сторони до обачності у цьому питанні і поваги до стратегічних інтересів Китаю у сфері безпеки.

THAAD - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного позаатмосферного перехоплення ракет середньої дальності. Дана система здатна перехопити балістичні ракети середньої і меншої дальності всередині і зовні атмосферного шару і є важливою частиною американської системи протиракетної оборони.

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Нагадаємо, 2 березня північнокорейський лідер Кім Чен Ин віддав наказ своїм військам бути готовими в будь-який момент використати ядерну зброю проти ворогів, що загрожують безпеці КНДР.