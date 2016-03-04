Кім Чен Ин наказав підготувати ядерну зброю до використання в будь-який момент

Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР, передає РБК з посиланням на агентство Yonhap.

Голова республіки додав, що Північна Корея перегляне свою військову стратегію, щоб бути готовою нанести превентивний удар.

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Як повідомляв УНІАН, Україна підтримала резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про введення додаткових санкцій проти Північної Кореї (Корейська Народно-Демократичної Республіки) - через її ядерні випробування.

Прийнятий документ базується на чотирьох попередніх резолюціях про санкції відносно КНДР. Нові положення значно розширюють сферу охоплення раніше введених обмежень, а також передбачають нові жорсткі заходи.