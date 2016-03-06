Іранського мільярдера засудили до смертної кари

Занджані, статок якого оцінюється в 13,5 млрд доларів, був арештований в грудні 2013 року за звинуваченням у приховуванні доходів своїх нафтових промислів. Сам він заперечував усі звинувачення.

Суд визнав бізнесмена винним у шахрайстві та інших економічних злочинах, повідомили журналістам на спеціальному брифінгу за підсумками розгляду справи, передає Російська служба ВВС.

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Два співвідповідача Занджані були також засуджені до страти і конфіскації всіх незаконно отриманих коштів.

У США та Євросоюзі Занджані був внесений у чорний список за те, що допомагав іранській владі обходити нафтові санкції, введені проти Тегерану міжнародним співтовариством.

Сам він визнавав, що використовував розгалужену мережу компаній в ОАЕ, Туреччини та Малайзії для продажу мільйонів барелів іранської нафти за дорученням іранської влади.