На парламентських виборах в Тегерані впевнену перемогу здобули реформатори

14:18, 28 лютого 2016
Світ
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На парламентських виборах в Ірані, реформатори і помірковані кандидати здобули переконливу перемогу в Тегерані.

Реформаторы одержали победу на голосовании в Тегеране \ flickr.com/photos/blondinrikard

В ході голосування обираються 290 депутатів парламенту на чотирирічний термін, а також 88 богословів в Раду експертів на восьмирічний термін, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Ірані проходять парламентські вибориОброблено 90% бюлетенів, і, судячи з усього, "Список надії", що підтримує президента Ірану Хасана Рухани  отримає всі 30 місць в Тегерані.

Сам президент заявив, що перші вибори після підписання ядерної угоди між Іраном і міжнародним співтовариством зміцнили його уряд.

Результати голосування в невеликих містах та у сільській місцевості інші. Традиційно ці райони підтримують політиків-консерваторів.

Згідно з попередніми даними, реформаторам і поміркованим кандидатам також вдасться зміцнити свої позиції в Раді експертів, яка вибирає духовного лідера країни.

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