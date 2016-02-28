На парламентських виборах в Тегерані впевнену перемогу здобули реформатори

В ході голосування обираються 290 депутатів парламенту на чотирирічний термін, а також 88 богословів в Раду експертів на восьмирічний термін, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Ірані проходять парламентські вибориОброблено 90% бюлетенів, і, судячи з усього, "Список надії", що підтримує президента Ірану Хасана Рухани отримає всі 30 місць в Тегерані.

Сам президент заявив, що перші вибори після підписання ядерної угоди між Іраном і міжнародним співтовариством зміцнили його уряд.

Результати голосування в невеликих містах та у сільській місцевості інші. Традиційно ці райони підтримують політиків-консерваторів.

Згідно з попередніми даними, реформаторам і поміркованим кандидатам також вдасться зміцнити свої позиції в Раді експертів, яка вибирає духовного лідера країни.