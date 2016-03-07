США мають намір підтримати Швецію озброєнням

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на TV4.

Мова йде про великомасштабні навчання з миттєвого переміщення з США і розгортання в Швеції сучасних американських систем повітряної оборони.

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За словами командувача збройними силами США в Європі Фредріка Бена Ходжеса, таким чином Швеція може отримати відсутнє нині озброєння для захисту свого повітряного простору. Також це стане ясним попередженням Росії, що США і НАТО мають намір оберігати повітряні кордони країн регіону Балтійського моря.

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Днями у Швеції був опублікований законопроект, згідно з яким Швеція, як країна-господиня, зобов'язується надавати свою територію для військових навчань Північноатлантичному альянсу. Якщо закон пройде голосування в Ріксдагу, він може вступити в силу вже з 1 липня цього року.

Як зазначає "Радіо Свобода", Швеція як і раніше дотримується політики неприєднання до військових альянсів і парламентська більшість поки що не підтримує ідею приєднання Швеції до НАТО.