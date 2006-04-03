З’їзд депутатів Придністров’я мав провокаційний характер

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що з’їзд депутатів Придністров’я усіх рівнів, який відбувся 31 березня, мав провокаційний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції заступник міністра закордонних справ України, спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

“І хід підготовки до цього з’їзду, і сам з’їзд носили, на жаль, значною мірою провокаційний характер щодо України”,- сказав він.

За словами А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, присутній на з’їзді керівник Адміністрації Придністров’я Ігор СМИРНОВ у своєму виступі дозволив “ряд недружніх висловлювань щодо України”. “Він уникав говорити про роль України у придністровському врегулюванні, він забув згадати про участь нашої держави у миротворчій операції у регіоні, він забув сказати, що об’єднана контрольна комісія неодноразово констатувала об’єктивність і професіоналізм наших офіцерів, які там перебувають. Він дозволив собі сказати про те, що митний режим на українсько-молдавському кордоні було відновлено задля кон’юнктурних інтересів окремих чиновників і в контексті виборів до Верховної Ради України”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, додавши, що останнє не відповідає дійсності. За його словами, якби це було так, то цей режим було б відмінено одразу після виборів.

На запитання журналістів про ставлення молдавської сторони до пропозиції України, яка полягала у тому, щоб Молдова делегувала українській стороні здійснювати митне оформлення вантажів із Придністров’я, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ відповів, що така пропозиція носила тимчасовий характер, оскільки “існувала спроба фізично заблокувати митні переходи”. “Така пропозиція носила тимчасовий характер та екстремальний характер”, - сказав він.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зауважив, що молдавська сторона розглядає цю пропозицію, але зараз уже не існує екстремальної ситуації і тому, можливо, таку пропозицію втілювати у життя не буде потреби.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2006 року Україна ввела в дію положення спільної заяви прем`єр-міністрів України і Молдови від 30 грудня 2005 року, яка передбачає пропуск товарів з території Придністров`я тільки за умови наявності документів, що мають печатку молдавської митниці.

Після введення нового митного режиму, за повідомленнями української сторони, влада самопроголошеної Придністровської Республіки почала блокувати пропуск товарів за межі республіки, а також оформлення їх у молдавській митниці.