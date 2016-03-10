ЗМІ: Острів Сахалін у південнокорейських підручниках став територією Японії

Про це повідомляє РИА "Новости".

За даними видання, помилку у підручнику з математики, випущеному видавництвом "Чхончже кеюк", зауважив 11-річний учень четвертого класу з Сеула Чон Хон Бом. Хлопчик розповів про це своїй мамі, яка направила запит у видавництво. Там помилку пояснили тим, що Сахалін нібито є "спірною територією".

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Підручник був складений і схвалений Міністерством освіти Республіки Корея, і помилки можуть бути виправлені лише з його схвалення.

За даними "Ноукат-ньюз", мати хлопчика, який побачив помилку, збирається звернутися в російське посольство, щоб через нього домогтися виправлення карти.

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Нагадаємо, що Японія оспорює приналежність Росії південнокурильських островів.

За підсумками російсько-японської війни 1904-1905 років Японія отримала у володіння південну частину острова Сахалін, а з 1920-го протягом 5 років його територія перейшла у володіння Токіо. Після Другої світової війни СРСР повернув повний контроль над Сахаліном.