Кім Чен Ин заявив, що не буде коливатися завдати попереджуючого ядерного удару проти США

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на KCNA.

Так само на цій зустрічі Кім Чен Ин простежив за монтажем ядерних боєголовок на балістичні ракети північнокорейського виробництва.

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В ході брифінгу лідер країни похвалив ядерних вчених і фахівців у досягненні успіху в питаннях національної оборони. Він також закликав вчених-ядерників гідно виконувати свою почесну місію і обов'язок від імені партії, країни і революції на першій лінії фронту для рішучого зриву ядерного руху ворогів, прославляючи країну як безприкладного в ядерній енергетиці, пише видання.

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«Ніяка сила на землі не посміє спровокувати нас», - сказав Ин.

Він додав, що реальний ворог – сама ядерна війна. Чим сильніше ядерні можливості нашої країни, тим сильніше стримуючий фактор агресії супротивників, сказав він.

«Право завдати попереджуючого ядерного удару ні в якому разі не є монополією США. Американські імперіалісти обмежують суверенітет КНДР і право на існування із застосуванням ядерної зброї»,— скзал Ин, додавши, що він ніколи не буде коливатися завдати попереджуючого ядерного удару проти США.

Також він висловив велику надію і впевненість у те, що північнокорейські вчені будуть розвиватися в області ядерної зброї, щоб повністю стримувати ворогів, забезпечивши тим самим міцну гарантію вічного майбутнього нації.