Через вибух в Анкарі загинули п'ять осіб (фоторепортаж)
19:52, 13 березня 2016Світ
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В Анкарі було підірвано замінований автомобіль.
В Анкарі прогримів вибух, є жертви / @metesohtaoglu
В результаті вибуху в центрі Анкари загинули не менше п'яти осіб. Таку інформацію розповсюдило турецьке агентство Dogan, пише Медуза.
Також повідомляється про поранених, але їх кількість поки залишається невідомою.
За даними турецького телеканалу NTV, в Анкарі був підірваний замінований автомобіль.
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Як повідомляв УНІАН, сильний вибух стався в центрі Анкари на автобусній зупинці поряд зі сквером Гювен-парк. Повністю згорів один муніципальний автобус, горять кілька автомобілів. Також повідомляється про численних поранених. Поліція оточила місце події, в район прибувають машини швидкої допомоги, пожежники борються з вогнем.
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