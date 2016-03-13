Через вибух в Анкарі загинули п'ять осіб (фоторепортаж)

В результаті вибуху в центрі Анкари загинули не менше п'яти осіб. Таку інформацію розповсюдило турецьке агентство Dogan, пише Медуза.

Також повідомляється про поранених, але їх кількість поки залишається невідомою.

За даними турецького телеканалу NTV, в Анкарі був підірваний замінований автомобіль.

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Як повідомляв УНІАН, сильний вибух стався в центрі Анкари на автобусній зупинці поряд зі сквером Гювен-парк. Повністю згорів один муніципальний автобус, горять кілька автомобілів. Також повідомляється про численних поранених. Поліція оточила місце події, в район прибувають машини швидкої допомоги, пожежники борються з вогнем.