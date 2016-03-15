У Туреччині затримано 11 осіб з підозрою у скоєнні теракту в Анкарі

Правоохооронці також затримали 11 осіб з підозрою у скоєнні теракту. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, передає Deutsche Welle.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за вибух, але Давутоглу розповів про дослідження ДНК для встановлення нападників. Знайдено тіло принаймні одного смертника, стосовно другого тіла залишаються сумніви.

Прем'єр додав, що розслідування виявило переконливі ознаки провини курдських повстанців. Давутоглу пообіцяв, що Туреччина продовжуватиме боротьбу з РПК до її повного знищення.

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Туреччина бореться з курдськими повстанцями, які прагнуть автономії у південно-східній частині країни, уже більше тридцяти років. Спроби мирних перегорів зірвалися минулого року із взаємними звинуваченнями сторін. З тих пір у п'яти атаках смертників у Туреччині загинуло більше 200 людей, відповідальність за теракти покладали на РПК або "Ісламську державу".

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, 13 березня в столиці Туреччини Анкарі терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з автобусною зупинкою. За словами представника турецьких силових структур, на даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності за атаку.