США пом'якшили туристичні та торговельні санкції щодо Куби

Зміни стосуються подорожей і торгівлі, передає kommersant.ru. За даними відомства, нові заходи "розширюють для Куби і кубинських громадян доступ з Куби до фінансових інститутів США і долара США". Вони дають можливість для "отримання стипендій і зарплат" понад прожиткового мінімуму, тобто для працевлаштування.

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Зміни також дозволяють регулярне повітряне сполучення між США і Кубою. Крім того, між двома країнами відновлюють пряме поштове повідомлення.

Головною метою візиту президента США на Кубу стане розвиток торговельних відносин і зміцнення контактів на рівні народної дипломатії. Барак Обама стане першимпрезидентом США, який відвідав Гавану за 88 років. Крім цього, як очікується, 17 березня адміністрація президента США оголосить про зняття нових санкцій з Куби.