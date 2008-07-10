МЗС Росії про економіку, спільне минуле і утиски російської мови

10 липня в МЗС Росії відбулися консультації статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ Г.Б.Карасіна з в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Ю.В.Костенка, - зазначається в повідомленні МЗС за підсумками зустрічі.

Під час консультацій підкреслено "позитивну динаміку зв`язків у торговельно-економічній сфері", що було із задоволенням наголошено на недавній зустрічі в Москві В.В.Путіна та Ю.В.Тимошенко, які "є співголовами Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії".

Були підняті також проблеми, котрі ускладнюють, як випливає з повідомлення, позитивний розвиток двосторонньої взаємодії. З російського боку, зокрема, було звернено увагу на "неприпустимість односторонніх дій української сторони, пов`язаних з перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України, на небезпечні наслідки лінії на перегляд українською владою спільного історичного минулого і на утиск позицій російської мови".

Обговорювався графік двосторонніх політичних контактів до кінця 2008 року.