Кондолізза Райс упевнена, що Олімпіада в Сочі відбудеться

Держсекретар США Кондолізза Райс упевнена, що Олімпійські ігри в Сочі відбудуться, незважаючи на конфлікти в сусідньому регіоні - про це вона заявила на прес-конференції в Тбілісі.

Відповідаючи на запитання про те, як може вплинути обстановка в зоні грузино-абхазського конфлікту на проведення 2014 року зимових Олімпійських ігор у російському місті Сочі, Райс наголосила: "Олімпійські ігри в Сочі відбудуться".

У свою чергу, президент Грузії Михайло Саакашвілі зазначив, що проведення Олімпійських ігор тісно пов`язане з питаннями безпеки в регіоні. "Ми будемо вельми раді, якщо буде створений спільний комітет, який працюватиме над питанням створення гарантій безпеки в регіоні", - цитує його РІА "Новости".

Глава грузинської держави зазначив, що найближчим часом Грузія офіційно звернеться із цією пропозицією до керівництва Росії.